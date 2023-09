Trinidad Cerda se queda fuera del repechaje de «Gran Hermano» debido a la falta de votos tanto de sus compañeros de reality como de los televidentes. Tras esta decisión, Trini conversó con Página 7 para abordar su relación con Cony y Pincoya y reflexionar sobre su experiencia en el encierro.

«No me pasó nada, porque la verdad es que no salí muy bien de la casa. Creo que salí en una posición bien triste», admitió Trinidad. La participante también expresó su angustia durante el tiempo que estuvo encerrada y cómo esto afectó sus relaciones dentro del programa. A pesar de ello, comprende la situación y no lo toma como algo personal.

Respecto a su vínculo con Cony y Pincoya, Trinidad fue enfática en señalar que no le interesa restablecerlo. «Fíjate que no, es que ya entré en el congelado. Yo pedí mis disculpas. Ya hice mi mea culpa, que lo sigo manteniendo, pero ya hice lo que tenía que hacer», afirmó.

Además, relató cómo cerró ese capítulo con Pincoya: «Para mí entrar ese día fue cerrar el ciclo con ella. También le dije ‘me quedo con lo mejor’. La abracé, le di un beso, se emocionó y yo me quedo con lo mejor que viví en el reality».

Trinidad aseguró estar tranquila actualmente y sentirse en paz consigo misma y las relaciones establecidas dentro del programa. Considera haber pedido las disculpas necesarias por sus acciones pasado y considera solucionados los conflictos pendientes.

«Hasta quizás por ahí con Jorge, pero ni siquiera es algo pendiente. A Jorgito yo le tengo mucho cariño y siempre se lo voy a tener, si es que él quisiera conversar cuando salga, bien», concluyó Trinidad.