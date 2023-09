El ingeniero chileno Cristóbal Valenzuela, cofundador de la aplicación Runway, ha sido incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la inteligencia artificial (IA) en 2023, según la revista Time. El reconocimiento otorgado a Valenzuela muestra el orgullo que siente Chile al contar con un representante destacado en este campo tecnológico.

Junto a Valenzuela, figuran destacadas personalidades como Sam Altman y Elon Musk, reconocidos por sus contribuciones en el desarrollo de OpenAI y su influencia constante en el ámbito tecnológico.

Runway es una plataforma que utiliza inteligencia artificial para generar videos a partir de texto, brindando a los usuarios una forma rápida y sencilla de crear contenido audiovisual sin necesidad de conocimientos técnicos en edición. Esta herramienta ha sido utilizada por empresas y organizaciones como Disney, Coca-Cola y la Universidad de Harvard. Incluso «Everything Everywhere all an Once», ganadora del Óscar 2022, empleó Runway durante parte de su producción cinematográfica.

En 2022, Forbes nombró a Runway como una de las 100 mejores empresas emergentes de América Latina. Ahora Cristóbal Valenzuela recibe reconocimiento individual por su labor dentro del avance tecnológico que representa esta plataforma.

Valenzuela expresó su profundo honor al aparecer en la lista de Time junto a algunos de los profesionales más destacados del campo. Sin embargo, también resaltó que el éxito alcanzado por una empresa no es resultado únicamente del trabajo individual sino del esfuerzo colectivo.

La revista Time describió a Valenzuela como cofundador y director ejecutivo imprescindible de Runway, una de las principales empresas en generación de videos con inteligencia artificial. Desde que fue fundada en Brooklyn en 2018, Runway ha recaudado más de 200 millones de dólares.

En una entrevista con Time, Valenzuela pronosticó un futuro en el que todos los medios y contenidos de entretenimiento sean generados por inteligencia artificial. Su inclusión en esta lista destaca la importancia y el impacto que su trabajo ha tenido dentro del campo de la inteligencia artificial a nivel mundial.