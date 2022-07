Un lugar para soñar estrena su cuarta temporada en la plataforma de Netflix, este 20 de julio. Se trata de un drama romántico, que se centra en los nuevos caminos, y la superación.

Sinopsis de Un lugar para soñar

En la primera temporada seguimos la historia de Mel, interpretada por Alexandra Breckenridge, quien se muda a un pequeño pueblo, en el norte de Carolina. La vemos intentar escapar de su dolor, y sus recuerdos, después de la pérdida de su esposo, a la vez que hace lo posible por ejercer adecuadamente su trabajo como enfermera.

Por un poco de destino, y fuerza del guion, rápidamente se enamora de Jack (Martin Henderson), que la hará olvidar poco a poco de todo lo malo. Aun cuando hay algunos momentos difíciles en la serie, Mel se las arregla para mantenerse en pie, y no volver a su antigua casa, derrotada.

Lamentablemente, su amor tendrá que pasar por varias pruebas. Entre ellas, el embarazo de Mel, que no está segura de quién es el padre del bebé. Aun si su anterior esposo ya no se encuentra con vida, su nueva pareja no se siente capaz de amar por completo al hijo de otro hombre, por lo que la relación se tensa mucho en esta última entrega.

¿Cuánto dura la cuarta temporada de “Un lugar para soñar”?

Esta temporada tendrá un total de 12 capítulos. Por suerte, para todos los que siguen esta serie, Netflix ha confirmado su quinta temporada, por lo que tendremos mucho más para ver muy pronto.

Elenco de Un lugar para soñar

La cuarta temporada de “Un lugar para soñar”, conserva a casi todos los actores de la primera temporada, estrenada en 2019.

Alexandra Breckenridge

Martin Henderson

Tim Matheson

Annette O’Toole

Colin Lawrence

Lauren Hammersley

Grayson Gurnsey

Benjamin Hollingsworth

Sarah Dugdale

Zibby Allen

Jenny Cooper

Marco Grazzini

¿Habrá Un lugar para soñar temporada 5?

