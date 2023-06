El director de un colegio y jugador del equipo Caciques FC, Víctor Sanhueza, sufrió una brutal golpiza durante un partido de fútbol contra Deportivo Fla, donde también juega Gamadiel García, presidente del Sifup y exfutbolista. Según el relato de Sanhueza a El Deportivo, el enfrentamiento se intensificó cuando García le propinó un cabezazo que le fracturó la nariz, para luego seguir agrediéndolo con patadas y golpes. Además, otras personas se sumaron a la pelea, resultando en una desigual lucha entre los diez integrantes de Caciques FC y los aproximadamente 40 sujetos contrarios.

El afectado relató que tuvieron que escapar mientras él permanecía sentado debido a sus lesiones. Posteriormente llegaron personas de la liga y otros equipos para calmar la situación. Sanhueza expresó su intención de emprender acciones legales si corresponde: «Yo soy director de un colegio. No pude ir a trabajar porque no me puedo presentar así».

Ante estos hechos, Gamadiel García reconoció su participación parcial en la situación: «Fue una típica patada mala leche. Me expulsan pero lo posterior no tiene nada que ver conmigo ni con nadie de mi equipo». Aseguró que solo acompañaba al equipo desde el banco cuando ocurrió el conflicto.

Darío Guajardo, abogado y jugador del equipo afectado confirmó que evaluarán presentar acciones legales por las agresiones sufridas por parte de García y Burgos. Guajardo señaló que podría interponerse una querella criminal por el cabezazo y la agresión artera contra el capitán del equipo.

La violencia en los partidos de fútbol amateur es un problema recurrente que debe ser abordado para garantizar la seguridad de los jugadores y prevenir situaciones como esta.