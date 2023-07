Universidad Católica en crisis: Ariel Holan es reemplazado por Nicolás Núñez

La Universidad Católica ha tenido una temporada para el olvido, lo que le ha costado el puesto al director técnico Ariel Holan. En su lugar, fue presentado Nicolás Núñez ayer.

Si bien la salida del técnico argentino sirvió para «descomprimir el ambiente», como se demostró con la victoria ante Coquimbo Unido bajo la dirección interina de Rodrigo Valenzuela, Núñez enfrentará una tarea sumamente difícil. Las dificultades son numerosas y las analizamos a continuación.

Si bien Holan es en gran medida responsable de esta mala campaña de la UC debido a su aprobación de fichajes que no rindieron tanto en su esquema ultraofensivo inicial como en el más conservador adoptado después, Cruzados también tiene parte de culpa en la conformación del equipo. La partida de un referente histórico como Luciano Aued aún no ha sido suplida y se nota demasiado, mientras que Mauricio Isla era el sustituto natural de José Pedro Fuenzalida pero abandonó intempestivamente y su baja tampoco se ha cubierto. Se necesita urgentemente un centrocampista mixto y un lateral derecho, pero la concesionaria no ha podido traerlos debido al cierre inminente del libro de pases y sus limitadas finanzas.

La remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo, que estará disponible recién para el segundo semestre del próximo año, le está pasando factura a La Franja ya que no han logrado ser fuertes como locales en el Campeonato Nacional 2023. De hecho, el domingo rompieron una sequía de seis partidos sin ganar en casa desde el 25 de febrero y su desempeño en esa condición es muy pobre con solo tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. Incluso antes del enfrentamiento con Coquimbo, los cruzados no habían podido celebrar en el Santa Laura, su estadio más recurrente mientras dure la construcción del de la precordillera. Las dos victorias anteriores fueron en Concepción (3-1 contra Curicó Unido) y Rancagua (5-2 ante Palestino).

Después de la partida de Fuenzalida, la UC decidió romper con la tradición de otorgarle la capitanía a un jugador formado en casa y se le cedió a Matías Dituro. Sin embargo, al igual que ocurrió con Isla, este arquero argentino nacionalizado chileno se fue sorpresivamente al fútbol turco dejando el brazalete en manos del trasandino Fernando Zampedri, quien además termina contrato a finales de año y aún no ha renovado. Zampedri hizo su debut oficial como capitán hace dos domingos en la derrota por 2-0 ante Curicó Unido en La Granja. Este argentino es secundado por otro extranjero, el uruguayo Gary Kagelmacher; Alfonso Parot e Ignacio Saavedra ocupan las tercera y cuarta opciones respectivamente.

Los pobres resultados recientes que llevaron a Holan a abandonar el banquillo han dejado a la Católica sin Sudamericana y muy mal posicionada en el Campeonato Nacional, a nueve puntos del líder exclusivo, Cobresal. Además, la Franja enfrenta un desafío bastante complicado a corto plazo, ya que este sábado debe visitar al puntero en la tabla de posiciones en la altura de El Salvador. Además del campeonato, donde actualmente están luchando por clasificar a un torneo continental; los cruzados siguen con vida en la Copa Chile y el 9 de agosto serán locales contra Everton, otro equipo que está teniendo una buena temporada y se encuentra bien posicionado en el certamen nacional.