Vasty Barril, madre de Maite Phillips de Gran Hermano, es una reconocida figura en la televisión chilena. Actualmente, forma parte del elenco de la teleserie Como la vida misma, transmitida por Mega.

A lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones de TVN, Mega, Canal 13 y Chilevisión. En este último canal protagonizó varias historias de Lo que callamos las mujeres. También ha realizado apariciones en los matinales de TVN y Canal 13, así como actuaciones destacadas en Mea Culpa e Irreversible.

En la teleserie Como la vida misma interpreta el papel de una despreocupada madre llamada Nacho (Oliver Borner).

En relación a la polémica participación de su hija en Gran Hermano, Vasty Barill expresó hace unas semanas a LUN su desacuerdo con los comentarios negativos hacia su hija: «Creo que Francisca (García-Huidobro) trate a mi hija como una rata inmunda y aunque hubiese sido hacia cualquier persona no me parece correcto. Ella es un referente social y no debemos tratarnos así».

