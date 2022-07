Steffi Mendez se refirió a la polémica generada por Camila Recabarren, quién es acusada de no pagar el arriendo y causar destrozos en la casa donde se alojaba en Estados Unidos.

La hija de DJ Méndez no se guardó nada en un live que realizó en Instagram junto a su hermano Leo Méndez.

Los dichos de Steffi Méndez sobre Camila Recabarren

Mientras compartía la conversación con su hermano y respondía algunas preguntas de las personas que estaban viendo, Steffi dijo:

“¿Qué se puede esperar de una we… que se ha mandado otros cagazos anteriores en televisión? Una mujer que no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua. Con eso hay hartas consecuencias po we… mira al final ella misma se disparó en el pie y se revela tal cual como ella es, sabiendo que se encuentra en un país como Chile… le encanta el webeo a esta mujer”, a lo que agregó: “Yo no tengo ninguna mala onda, solo digo lo que opino y eso no es ser mala onda, eso es ser sincera… hizo el perrito muerto con el arriendo. 3,2,1 ¡Corre!” concluyó la actriz.

