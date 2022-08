Vale Roth rompió el silencio y se refirió a los incidentes que terminaron con ella detenida luego de agredir a un carabinero.

Las declaraciones de Vale Roth por la agresión a carabineros

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina se refirió al incidente diciendo: «… Lo pasé como el hoyo, pero estoy bien, así que gracias por los mensajes. Así que si me van a mandar un mensajito que no sea para cahuinear”. Lo único que voy a decir es que alguna patada o alguna agresión física jamás lo hice, yo vi las cámaras así que ahí lo van a ver después. Verbalmente si puede ser que me haya exaltado, sí, totalmente cierto”, manifestó Vale Roth en sus redes sociales.

También aprovechó la oportunidad para «solicitar ayuda» a sus seguidores: “¿Alguien sabrá de un machitún? Porque me han pasado como tres weás seguidas, ya no quiero más”, fueron sus palabras.