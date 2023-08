La noche del jueves, el reality Gran Hermano sorprendió a sus espectadores con el ingreso de exintegrantes a la casa estudio en Argentina. En esta ocasión, Trinidad, Seba, Estefanía y Viviana fueron los que visitaron a sus excompañeros de encierro después de participar en la actividad del congelado. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la actitud de Viviana hacia Jorge, ya que lo ignoró por completo y no le entregó ningún mensaje.

Jorge quedó sorprendido y comentó: «Vivi ni siquiera me saludó. No sé si dije algo relacionado con el supermercado, su rol con la comida o me salí de madre, pero no me puedo acordar». Esto generó curiosidad entre los televidentes.

Ante esto, Viviana decidió responder al desaire explicando los motivos detrás de su actitud hacia Jorge. La futbolista y profesora de Educación Física señaló: «Gente, nada malo en contra de Jorge. Solo me olvidé de saludarlo porque estaba sentado ahí y estaba muy tenso. Bueno, estaba congelado. Pero nada contra Jorge, me cae muy bien. Simplemente se me olvidó completamente decirle algo; lo lamento mucho. No es que le tenga mala a Jorge o algo así».

Durante su visita express a la casa estudio, Viviana se acercó a Constanza para mencionarle que tenían una conversación pendiente. También entregó un regalo y un fuerte abrazo lleno emoción a sus amigas Skarleth y Alessia.

Sin embargo, hubo mayor tensión cuando Viviana confesó a Francisca que tenían cuentas por saldar y que estaba «decepcionada» de ella, luego de escuchar que había hablado mal de ella con Lucas.

Esta visita inesperada generó diversas emociones y tensiones entre los participantes, dejando a los espectadores expectantes ante lo ocurrido en el reality Gran Hermano.