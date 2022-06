Vodanovic la criticó duramente, ahora clasifica a la siguiente etapa de The Voice

in

Talento Chileno año 2014

La ex concursante del reality “Talento Chileno”, Constanza Cid, mejor conocida por su nombre artístico “Afra”, luchó por reivindicarse y salió victoriosa en el último episodio de “The Voice”. También tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el comentario insensible que Antonio Vodanovic hizo sobre su calidad vocal cuando formaba parte del jurado.

En conversación con Julián Elfenbein, la joven artista le relató lo difícil que había sido para ella avanzar más allá de la etapa inicial del programa. Todo esto tras sufrir el duro revés de ser criticada por el jurado. Subraya que su anterior participación fue espantosa, y que en algún momento se cuestionó si el sueño de ser cantante era algo que quería continuar por el resto de su vida.

Las criticas de Antonio Vodanovic a la concursante de The Voice

Constanza comenzó a relatar su experiencia en “Talento Chileno” diciendo: “Me dijo que no tenía talento para el canto”. Ahora se ríe de ello, pero en retrospectiva, reconoce que fue una época realmente difícil en su vida profesional. Aparte de eso, Vodanovic le subrayó que su uso del idioma inglés no era del todo acertado. “Para animarse a cantar en inglés tienes que hacerlo bien, con los matices del idioma… y tú no tienes eso”. Le dijo en aquella oportunidad.

Cid no estaba de acuerdo con esa valoración porque creía que tenía una preparación adecuada para el programa. Aunque internamente se estaba derrumbando, se esforzó por pulir los pequeños detalles para mejorar su canto en inglés y probar suerte con diferentes géneros. Ahora, en ” The Voice “, sorprendió a todos con un nivel de calidad vocal sobresaliente.

Debido a su increíble participación, Yuri pulsó el botón rojo, y como resultado, ahora actuará como su coach y deberá guiarla en el proceso de convertirse en una cantante reconocida. Constanza avanzó a la segunda etapa de ” The Voice “, donde tendrá lugar las batallas.