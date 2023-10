Después de ofrecer una reveladora entrevista al diario New York Times, en la cual la actriz Jada Pinkett Smith aclaró que ella y su marido, Will Smith, estuvieron separados durante más de siete años, el actor respondió esta semana con una carta enviada al mismo medio de prensa estadounidense. En dicha carta, Will Smith afirmó que las revelaciones de su esposa «lo despertaron» y lo llevaron a sincerar su situación sentimental.

Según informó la revista Variety este domingo, Will Smith no tardó mucho en dar más detalles sobre la confesión de Jada. En la entrevista exclusiva con People, ella había mencionado que habían estado separados durante seis años antes del incidente en los Premios de la Academia del año 2022, en el cual Will abofeteó al comediante Chris Rock.

La confesión de Jada ha generado polémica nuevamente en los medios de espectáculos estadounidenses sobre la vida personal de Will Smith. Incluso se han publicado imágenes de su relación extramarital con Margot Robbie después de que Jada revelara el quiebre del matrimonio.

El portal variety.com informó que «En un correo electrónico al New York Times, Smith expresó que las revelaciones de Pinckett Smith sobre su matrimonio en sus memorias ‘lo despertaron'». La reconocida publicación profundizó aún más diciendo que después del «despertar», el actor se dio cuenta a través una introspección interna: «su ahora exesposa ‘había vivido una vida más al límite’, y además ‘es más resistente, inteligente y compasiva'».

Will Smith ha sido muy sincero acerca de la situación y ha expresado que cuando uno ha estado con alguien tanto tiempo, puede haber una ceguera emocional que dificulta ver los matices ocultos y la belleza sutil de la pareja.

En resumen, las declaraciones de Jada Pinkett Smith han sacudido nuevamente el mundo del espectáculo, revelando detalles impactantes sobre su matrimonio con Will Smith. El actor ha respondido a través de una carta enviada al New York Times, donde expone sus propios sentimientos y reflexiones sobre la situación. La prensa continúa debatiendo estos eventos y explorando las implicaciones para ambas partes involucradas.