La exchica reality, Wilma González, fue invitada al último episodio de «Zona de Estrellas», donde compartió su opinión sobre los sucesos que ocurren en el reality «Gran Hermano». Durante la entrevista, recordó su participación en el exitoso programa de Canal 13, «Mundos Opuestos», y habló sobre el polémico episodio del beso con Mariana Marino que generó miles de reacciones entre la audiencia en aquellos años.

Wilma confesó que después del famoso beso, le pidieron que afirmara tener una orientación sexual diferente, es decir, bisexual. Aunque reconoció manejar las repercusiones mediáticas que eso podría traer consigo y aseguró no recibir órdenes directas por parte de los productores. Según sus palabras: «Tú no te besas con quien no te gusta. Es lo que puedo decir desde mi experiencia».

Además, la exchica reality expresó su deseo de que regresen «los realities de antes» con los directores antiguos. En ese sentido se manifestaron también sobre las polémicas actuales del programa emitido por Chilevisión.

Durante la entrevista conducida por Mario Velasco se mencionó nuevamente el polémico beso con Mariana Marino y se cuestionó si este había sido espontáneo. Ante esto Wilma respondió: «Ahí fue jugando un poco pero manejado porque sabía lo qu iba a generar». Sin embargo, señaló que dicho momento no llega a salir al aire debido a restricciones impuestas por el Consejo Nacional de Televisión.

En relación a ello Wilma González revela: “Me llamaron aparte para preguntarme si podían decir que yo era bisexual”. Asimismo, hizo mención a un protocolo y permisos que debía obtenerse para realizar ciertas ediciones. En contraste, opina que en la actualidad no hay tantas restricciones y censuras como las había en el pasado en la televisión chilena.

La nota finaliza haciendo referencia a otros temas de interés tratados por La Cuarta, como por ejemplo la crítica de Belén Soto hacia la estrategia de defensa de Pradenas y los comentarios negativos hacia Naya Fácil debido a su presunta conducción bajo los efectos del alcohol.