La mamá de Wilma González ha expresado públicamente la mala impresión que tiene hacia Gonzalo Egas. Ella lo consideró manipulador y enfermo y le pidió que se fuera de la vida de su hija, entre otros comentarios mordaces que hizo en su perfil de Facebook. La madre de Wilma dijo en aquella oportunidad: El hombre enfermo encontró una novia. A ver si deja de entrometerse en la vida de mi hija de una vez por todas ya que su hija ha estado saliendo con un buen hombre durante los últimos tres años.

La madre de Wilma Gonzalez también agregó: “Se lavó la cara con mi nieto y no me gusta verle en mis redes ni saber nada de él. Aquí la que ha criado a mi nieto desde pequeñito fui yo, que quede muy claro”.

“Espero que no le pegues un puñetazo a tu novia, porque lo peor de ti no es el daño físico, sino que es el psicológico. Manipulador, basura”

Declaraciones de la madre de Wilma Gonzalez

Las declaraciones de Wilma Gonzalez

Hoy, la modelo Wilma Gonzalez salió en defensa de Gonzalo Egas.

A través de su cuenta de Instagram, Wilma dijo que: “Lo único que puedo hacer es defender a Gonzalo y defenderme a mí. Esta ‘funa’ ha dado la vuelta y se ha convertido en algo contra mí. Ahora me están criticando, me han catalogado como mala madre… Basta de atacarme porque he salido desnuda, porque he trabajado en Playboy… no me desacredita como mamá. Porque me ven en una foto en algún carrete, porque estoy con un novio menor. No solo eso, me desean la muerte” , expuso.

Y agregó: “Siempre he agradecido que me ha ayudado a criar a Noah, siempre lo he valorado como su papá, estando con él y separada de él también”.

Para su madre, Wilma también tuvo palabras: “lleva varios años emocionalmente inestable, psicológicamente mal, y me ha hecho mucho daño. No me puedo hacer cargo de algo que ella dice o hace”, concluyó.