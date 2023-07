El primer capítulo de «Xuxa, el documental» se estrenó en Brasil y ha generado mucha atención en el país. Para promocionarlo, Xuxa concedió una entrevista reveladora en el podcast «Quem Pode». Durante la conversación, habló abiertamente sobre su descubrimiento de su sexualidad.

Xuxa compartió que se enteró de su sexualidad mientras se bañaba. Fue una experiencia reveladora para ella. Perdió la virginidad cuando tenía entre 17 y 18 años porque quería dejar de ser virgen debido a las dificultades que enfrentaba como modelo adolescente.

En una ocasión, Xuxa incluso se desnudó frente a un chico para intentar perder la virginidad, pero él rechazó tener relaciones sexuales con ella al sospechar que era virgen. Estas experiencias llevaron a Xuxa a desear perder su virginidad lo antes posible.

Curiosamente, fue Pelé quien entró en la vida de Xuxa y contribuyó a su descubrimiento sexual. Xuxa era conocida como un símbolo sexual pero todavía era virgen, lo cual no le resultaba agradable. Su experiencia inicial no fue genial y tuvo lugar en un automóvil.

Xuxa reveló que Pelé no le creyera mucho cuando le dijo que no tenía experiencia previa. Aunque estaban juntos, Pelé mantenía otras relaciones y llegaron incluso a acuñar el término «amistad colorida». Aunque aceptaba esta traición involuntaria debido al estatus de Pelé, Xuxa reconoció más tarde que esa situación no era saludable.

Después de terminar con Pelé, Xuxa comenzó una relación con Ayrton Senna, quien la ayudó a superar los traumas dejados por Pelé. Cuando estaban a punto de tener relaciones sexuales, Xuxa dijo algunas cosas que sorprendieron a Ayrton y él propuso comenzar de nuevo y educarla sobre lo que estaba bien.

En resumen, el primer capítulo del documental «Xuxa» ha provocado un gran revuelo en Brasil. Durante una entrevista promocional, Xuxa habló abiertamente sobre su descubrimiento de su sexualidad y sus experiencias sexuales pasadas con figuras públicas como Pelé y Ayrton Senna.