Yamila Reyna, animadora del programa «Hoy se habla» de TVN, ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas del canal. Con cada vez más protagonismo en los espacios de televisión, ahora se enfrenta a un nuevo desafío: la cobertura del Festival de Cine de Valdivia.

En una entrevista con Página 7, la actriz y comediante habló sobre esta emocionante aventura en la que se embarcará: «Voy a estar haciendo despachos para varios programas del canal, principalmente para ‘Hoy se habla’. Pero no solo me enfocaré en el evento cinematográfico, también recorreré diferentes lugares turísticos de la ciudad».

Respecto al festival, Yamila expresó: «Es la primera vez que cubriré un festival y qué mejor que sea uno dedicado al cine. Creo que me consideraron por ser actriz y también por mi fanatismo tanto hacia el cine nacional como internacional».

En cuanto a su preparación para este nuevo rol en el canal, Yamila confesó sentirse ansiosa pero emocionada: «Estoy estudiando y preparándome. Me siento nerviosa porque nunca antes había desempeñado este papel de hacer notas o cubrir un festival. Siempre he estado acostumbrada a ser animadora o actuar, pero es parte de estar en este canal que siempre me da nuevas oportunidades. Las aprovecho al máximo con respeto y profesionalismo».

La animadora manifestó su felicidad por formar parte del equipo televisivo y agradeció a TVN por brindarle constantemente nuevos desafíos: «Siento que estoy exactamente donde necesito estar. Estoy agradecida con TVN porque siempre me retan. Cada trabajo que he realizado en este canal ha sido un desafío».

Yamila también compartió su enfoque de sorprenderse en el momento: «Me gusta estar presente y sumergirme en lo que está sucediendo. Sin embargo, si el canal tiene expectativas sobre mí y por eso me eligieron, es una gran responsabilidad. Me tomo cada desafío al que me invitan muy en serio».

Con esta nueva cobertura del Festival de Cine de Valdivia, Yamila demuestra una vez más su versatilidad y compromiso con su labor periodística dentro del canal.