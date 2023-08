En el último episodio de «El Purgatorio», se contó con la presencia de Daniel Fuenzalida y Yamila Reyna como invitados. Durante la entrevista, Reyna fue ampliamente consultada sobre la infidelidad por mensajes de Diego Sánchez, su ex pareja con quien iba a contraer matrimonio.

La actriz trasandina describió ese momento como uno de los dolores más intensos que ha experimentado en su vida. Reveló que fue un gran desengaño descubrir que el hombre al que más había amado no correspondía sus sentimientos. Sorprendentemente, enterarse de esta situación a través de los medios fue especialmente doloroso para ella. Yamila confesó: «Me enteré por la prensa, un medio me mandó los chats y yo no podía creerlo».

Además, agregó que hasta el día en que todo salió a la luz, era muy feliz tanto en lo personal como en lo profesional. Reconociendo el impacto que tuvo esta traición en su carrera artística, dijo: «Estaba muy dolida porque además era el momento cumbre de mi carrera. Fui muy feliz hasta ese momento con él, por eso para mí fue un balde de agua fría».

Cuando se le consultó sobre si la infidelidad traspasó los límites físicos, Reyna afirmó rotundamente que no ocurrió ningún encuentro íntimo entre Sánchez y otra persona. A través del diálogo directo con ambas partes involucradas confirmado mediante intermediarios asegurando: «Lo sé porque hablé con las dos partes, conversé por medio de otra persona con ella (…) Pero la infidelidad para mí no pasa por lo físico. Cuando rompes la lealtad ya no hay vuelta atrás».

Reyna también reveló el profundo impacto emocional que esta situación tuvo en su vida. Expresó: «Para mí estuve seis meses muerta… me levantaba, pero no comía ni dormía». Sin embargo, ahora en retrospectiva, agradece a esta experiencia por haberle demostrado su admirable capacidad de resiliencia como mujer.